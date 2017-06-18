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Криштиану Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с мексиканцами

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций со сборной Мексики, который прошел в Казани, сообщает ТАСС.

Встреча группы А завершилась со счетом 2:2, Роналду был признан лучшим игроком матча.
Теги: Роналду Сборная Португалии Сборная Мексики
Сегодня, 21:02
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№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:27) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
все,30000 рублей штраф от кдк!Криштиану расстроен и ищет обменник)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:25) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Lokoflesh
Все еще скрывается от налогов.

ты с Месси перепутал blush

Они настолько похожие, блин, тогда у меня что-то со зрением. hushed


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:11) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Все еще скрывается от налогов.

ты с Месси перепутал blush
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Все еще скрывается от налогов. relieved


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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