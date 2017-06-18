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Паулу Барбоза: пусть у сборной России и не самая опытная оборона, но и она вполне может сдержать Роналду
Паулу Барбоза: пусть у сборной России и не самая опытная оборона, но и она вполне может сдержать Роналду
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Паулу Барбоза: пусть у сборной России и не самая опытная оборона, но и она вполне может сдержать Роналду
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением по поводу предстоящего матча сборных России и Португалии на Кубке Конфедераций.
"Не скажу, что Роналду провел блестящий матч. Неплохой, да, но мы все знаем, что он может играть лучше. Пусть у сборной России и не самая опытная оборона, но и она вполне может сдержать Роналду. В любом случае это игроки сборной, талантливые футболисты. Сборная России не будет испытывать большого давления, команде нечего терять. Преимущество даст и результат первых матчей - команда России выиграла, а сборная Португалии очки потеряла", - цитирует агента ТАСС.
"Не скажу, что Роналду провел блестящий матч. Неплохой, да, но мы все знаем, что он может играть лучше. Пусть у сборной России и не самая опытная оборона, но и она вполне может сдержать Роналду. В любом случае это игроки сборной, талантливые футболисты. Сборная России не будет испытывать большого давления, команде нечего терять. Преимущество даст и результат первых матчей - команда России выиграла, а сборная Португалии очки потеряла", - цитирует агента ТАСС.
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