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Гус Хиддинк: сборная России перебегала Новую Зеландию

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал победу российской команды в матче против Новой Зеландии (2:0) на Кубке Конфедераций.

"Меня очень порадовали первые 15 минут в исполнении российской сборной. Давление, темп, прессинг стали впечатляющим. Новозеландцы не могли из-под него выбраться, поднять голову! Скорости были высокими, а, потеряв мяч, ваша команда моментально вступала в отбор и отвоевывала его. В первые семь минут Россия подала четыре угловых, после одного из которых Васин попал в штангу. Вообще, вам просто не повезло, что не забили на стартовом отрезке. А ведь россияне заслужили такой награды для себя. Два или три шанса были прекрасными. Вы не только переигрывали, но и перебегали Новую Зеландию, что мне очень понравилось", - цитирует Хиддинка "Спорт-Экспресс".
Теги: Хиддинк Сборная России
Вчера, 22:35
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 00:03) #
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online

Переползали новую Зеландию.
Регистрация: 17.04.2017
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