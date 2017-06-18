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Бернд Лено: я горд играть в России в качестве чемпионов мира

Голкипер сборной Германии Бернд Лено поделился мнением о предстоящем матче команды против Австралии на Кубке Конфедераций.

"Я горд играть в России в качестве чемпионов мира. Мы очень рады и гордимся своей страной, которая имеет право выступать на таком турнире. Мы думаем только о победе, но, конечно, волнение есть, и это нормально. Тренер уже объявил мне, что я выйду в стартовом составе в матче против команды Австралии", - цитирует вратаря ТАСС.
Теги: Сборная Германии
Вчера, 23:10
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№1 Написал: interested (Вчера, 23:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не всклад, не влад.
Регистрация: 18.10.2013
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