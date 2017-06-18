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Вадим Евсеев: сборная России была готова к простому футболу новозеландцев

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев поделился мнением о победе национальной команды в стартовом матче Кубка конфедераций – 2017 с Новой Зеландией (2:0).

"Впечатления от игры сборной России положительные, потому что команда Новой Зеландии играла в простой футбол — отправляла мяч вперед на нападающего, боролась и пыталась оказать давление. Но наши игроки были к этому готовы", - цитирует Евсеева "Газета.ру".
Теги: Евсеев Сборная России
Вчера, 23:31
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