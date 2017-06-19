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Александр Кержаков: португальцы сильны командной игрой

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал ничью в матче Португалия-Мексика (2:2) на Кубке Конфедераций.

"Счет по игре. Хотя, после того, как португальцы открыли счет, я не был уверен, что сборная Мексики сумеет отыграться. Но очень здорово сыграл Эрнандес, забивший ответный мяч. При счете 1:1 у него был еще один убойный момент, но он, находясь в хорошей позиции, пробил выше ворот. У нашей сборной очень сильные противники, встреча с которыми станет настоящей проверкой. Португальцы, прежде всего, сильны командной игрой и их не случайно считают фаворитом турнира", - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кержаков
Сегодня, 05:37
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