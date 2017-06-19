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Анатолий Бышовец: видеоповторы не вызывают отрицательной реакции

Российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал введение видеоповторов на Кубке Конфедераций.

"Важно, что это справедливость. Возможно, видеоповторы лишают какой-то интриги. Кого-то обрадовали, кого-то огорчили. Но реакция игроков и людей на стадионе в целом благожелательная. Раньше это отдавалось на откуп судей, и их решения воспринимали как двойной стандарт или отсутствие квалификации. А видеоповторы не вызывают отрицательной реакции, пусть даже есть потеря во времени", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 05:44
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:27) #
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а я за повторы, раньше судьи дольше между собой решали было нарушение или нет, чем сейчас с видеоповторами, так что о затянутом времени глупо говорить


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 08:02) #
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online

Во-первых видео повторы тянут время. Во-вторых все равно будут ситуации, когда даже видео люди будут трактовать по-разному. Просто обсуждать будут не судью на поле, а тех троих за монитором.
Регистрация: 28.05.2014
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