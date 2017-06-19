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Нани: сборная России - трудный соперник

Полузащитник сборной Португалии Нани поделился мнением по поводу предстоящего матча своей команды против России.

"Сборная России - трудный соперник, у нас уже была возможность сыграть с ними. Они будут играть дома с поддержкой своих болельщиков, это станет дополнительной мотивацией. Но у нас есть цель, и мы сконцентрированы только на ней. Мы хотим победить", - цитирует Нани ТАСС.
Теги: Сборная Португалии Нани Сборная России
Сегодня, 06:18
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