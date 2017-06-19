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Доля просмотра матча открытия Кубка на "Матч ТВ" среди мужчин от 18 лет составила 27,6%

Доля просмотра матча открытия Кубка конфедераций 2017 года между командами России и Новой Зеландии на телеканале "Матч ТВ" в возрастной категории "мужчины старше 18 лет" составила 27,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.

Встреча состоялась в субботу и завершилась победой российской команды со счетом 2:0.

Доля просмотра церемонии открытия турнира в этой же возрастной категории составила 9,1%. В возрастной категории "мужчины от 18 до 24 лет" доля просмотра матча Россия - Новая Зеландия составила 31,9%, церемонии открытия - 5,5%. Доли просмотра матча открытия Кубка конфедераций стали рекордными показателями телесмотрения прямого эфира в этих возрастных категориях.

"Матч ТВ"
Сегодня, 17:15
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