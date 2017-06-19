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Многие театры Казани переведут спектакли на английский язык во время Кубка конфедераций

Все спектакли в театрах Казани, где имеется техническая возможность, во время Кубка конфедераций будут показывать спектакли с английским переводом, сообщил министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

"Все государственные театры покажут спектакли из текущего репертуара, а также две премьеры. Все спектакли в соответствии с техническими возможностями будут переведены на английский язык", - цитирует Сибагатуллина ТАСС.
Сегодня, 17:16
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