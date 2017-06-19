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Валерий Шмаров: ожидаю уверенной игры в исполнении немцев и уверенной победы
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров поделился ожиданиями от матча группы В Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии. Встреча состоится 19 июня.
"Ожидаю уверенной игры в исполнении немцев и их уверенной победы. Считаю, что в этом матче отсутствие главных звёзд сборной Германии не сильно повлияет на итоговый результат. Класс игроков немецкой команды гораздо выше, чем у австралийцев.
У сборной Австралии, достаточно крепкая оборона, но все мы ошибаемся, и если игроки сборной Германии будут атаковать и наседать на ворота соперников, рано или поздно защита дрогнет и даст шанс забить", - цитирует Шмарова "Чемпионат.сом".
"Ожидаю уверенной игры в исполнении немцев и их уверенной победы. Считаю, что в этом матче отсутствие главных звёзд сборной Германии не сильно повлияет на итоговый результат. Класс игроков немецкой команды гораздо выше, чем у австралийцев.
У сборной Австралии, достаточно крепкая оборона, но все мы ошибаемся, и если игроки сборной Германии будут атаковать и наседать на ворота соперников, рано или поздно защита дрогнет и даст шанс забить", - цитирует Шмарова "Чемпионат.сом".
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