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Сергей Юран: сборная Австралии даст бой немцам, не исключаю даже ничью
Бывший нападающий "Фортуны" Сергей Юран высказал своё мнение относительно матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.
"Немцы – это всегда немцы: хоть второй состав, хоть основной. Естественно, что во втором составе Германии есть много кандидатов в сборную на чемпионат мира, и, конечно, они будут доказывать, что могут закрепиться в основной обойме команды. Австралия, конечно, даст бой, у них есть игроки, которые играют в Европе, поэтому здесь однозначно нельзя сказать, что игроки Австралии будут мальчиками для битья.
Я считаю, что шансы в этом матче 60 на 40 в пользу Германии. Всё-таки немцы более квалифицированные футболисты – но это ещё нужно доказать на поле. Думаю, что получится интересный матч, и я не исключаю даже ничью", - цитирует Юрана "Чемпионат.сом".
"Немцы – это всегда немцы: хоть второй состав, хоть основной. Естественно, что во втором составе Германии есть много кандидатов в сборную на чемпионат мира, и, конечно, они будут доказывать, что могут закрепиться в основной обойме команды. Австралия, конечно, даст бой, у них есть игроки, которые играют в Европе, поэтому здесь однозначно нельзя сказать, что игроки Австралии будут мальчиками для битья.
Я считаю, что шансы в этом матче 60 на 40 в пользу Германии. Всё-таки немцы более квалифицированные футболисты – но это ещё нужно доказать на поле. Думаю, что получится интересный матч, и я не исключаю даже ничью", - цитирует Юрана "Чемпионат.сом".
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