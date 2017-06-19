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Светлана Журова: тысячи чилийских болельщиков расскажут всему миру о безопасности ЧМ-2018

Тысячи чилийцев, которые приехали в Россию на Кубок конфедераций, через социальные сети донесут до других поклонников информацию о том, что чемпионат мира 2018 года будет организован на хорошем уровне и оснований опасаться за свою безопасность у них быть не должно. Такое мнение высказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В воскресенье чилийская команда в Москве со счетом 2:0 победила сборную Камеруна в своем первом матче на турнире.

"То, что в Россию приехали около десяти тысяч чилийцев, говорит о многом. Для них Россия - не ближний свет, однако это не остановило их в стремлении поддержать свою команду. Сегодня, думаю, они хорошо проводят время в Москве и, разумеется, будут делиться своими впечатлениями с другими болельщиками, в том числе и в социальных сетях", - сказала Журова.
Сегодня, 18:05
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№5 Написал: нетрал (Сегодня, 19:26) #
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online

Цитата: Бердын Курбаев
15 миллионов,

это население 4 латинских стран...
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 19:02) #
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На самом деле их приехало 15 миллионов, и все они - болельщики Зенита. Это по данным ВЦИОМ
Регистрация: 2.05.2017
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 18:32) #
  • -1
  •  (1)

Ну, тупааааая !!! (((((((((((((((((((
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: 91800bsp
10000!? Откуда их столько,откуда у них денеге столько?


У них в стране таких вот дармоедов типа Журовой нету...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (3)

10000!? Откуда их столько,откуда у них денеге столько?
Регистрация: 8.08.2012
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