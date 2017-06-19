Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алексей Николаев: да, из-за повторов есть паузы в игре, но тем это и интересно

Введение системы видеопомощи арбитрам усилило зрительский интерес к матчам Кубка конфедераций, сообщил судья Алексей Николаев.

В составе бригады видеосудей входят два арбитра и ассистент, следящий за определением офсайда. Система видеопомощи используется Международной федерации футбола (ФИФА) на турнире в качестве эксперимента. За два дня Кубка конфедераций судьи уже трижды обратились к видеоарбитрам: один раз на матче Португалия - Мексика и дважды - в игре Камерун - Чили.

"Главное, чтобы судьи принимали правильные решения. Да, есть паузы в игре, но тем это и интересно, поскольку есть фактор ожидания от видеоарбитров во время игры. Не хотелось, чтобы такие паузы обедняли игру. Но главное, чтобы не было ошибок.

Мы идем в ногу со временем, есть требования ФИФА и УЕФА. Другой вопрос, нужны люди, которые бы реально понимали, кто такой этот видеоинспектор, отладить взаимодействие с ним", - цитирует Николаева ТАСС.
Теги: Николаев
Сегодня, 19:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.