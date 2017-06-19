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Алексей Николаев: да, из-за повторов есть паузы в игре, но тем это и интересно
Введение системы видеопомощи арбитрам усилило зрительский интерес к матчам Кубка конфедераций, сообщил судья Алексей Николаев.
В составе бригады видеосудей входят два арбитра и ассистент, следящий за определением офсайда. Система видеопомощи используется Международной федерации футбола (ФИФА) на турнире в качестве эксперимента. За два дня Кубка конфедераций судьи уже трижды обратились к видеоарбитрам: один раз на матче Португалия - Мексика и дважды - в игре Камерун - Чили.
"Главное, чтобы судьи принимали правильные решения. Да, есть паузы в игре, но тем это и интересно, поскольку есть фактор ожидания от видеоарбитров во время игры. Не хотелось, чтобы такие паузы обедняли игру. Но главное, чтобы не было ошибок.
Мы идем в ногу со временем, есть требования ФИФА и УЕФА. Другой вопрос, нужны люди, которые бы реально понимали, кто такой этот видеоинспектор, отладить взаимодействие с ним", - цитирует Николаева ТАСС.
В составе бригады видеосудей входят два арбитра и ассистент, следящий за определением офсайда. Система видеопомощи используется Международной федерации футбола (ФИФА) на турнире в качестве эксперимента. За два дня Кубка конфедераций судьи уже трижды обратились к видеоарбитрам: один раз на матче Португалия - Мексика и дважды - в игре Камерун - Чили.
"Главное, чтобы судьи принимали правильные решения. Да, есть паузы в игре, но тем это и интересно, поскольку есть фактор ожидания от видеоарбитров во время игры. Не хотелось, чтобы такие паузы обедняли игру. Но главное, чтобы не было ошибок.
Мы идем в ногу со временем, есть требования ФИФА и УЕФА. Другой вопрос, нужны люди, которые бы реально понимали, кто такой этот видеоинспектор, отладить взаимодействие с ним", - цитирует Николаева ТАСС.
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