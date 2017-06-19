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Криштиану Роналду поехал в московский отель отдельно от команды
Сборная Португалии прилетела в Москву для участие во втором матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 со сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".
Автобус, который должен отвести команду в отель, ждал игроков и персонал у трапа самолета.
Около ВИП-входа футболистов во главе с главной звездой команды Криштиану Роналду ждало всего четыре болельщика. Также португальцев вышли встречать несколько волонтеров и сотрудников отеля. Игроки лишь помахали рукой своим фанатом из автобуса. Стоит отметить, что сам Роналду ехал отдельно от команды в минивэне.
Автобус, который должен отвести команду в отель, ждал игроков и персонал у трапа самолета.
Около ВИП-входа футболистов во главе с главной звездой команды Криштиану Роналду ждало всего четыре болельщика. Также португальцев вышли встречать несколько волонтеров и сотрудников отеля. Игроки лишь помахали рукой своим фанатом из автобуса. Стоит отметить, что сам Роналду ехал отдельно от команды в минивэне.
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