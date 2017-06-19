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Криштиану Роналду поехал в московский отель отдельно от команды

Сборная Португалии прилетела в Москву для участие во втором матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 со сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".

Автобус, который должен отвести команду в отель, ждал игроков и персонал у трапа самолета.

Около ВИП-входа футболистов во главе с главной звездой команды Криштиану Роналду ждало всего четыре болельщика. Также португальцев вышли встречать несколько волонтеров и сотрудников отеля. Игроки лишь помахали рукой своим фанатом из автобуса. Стоит отметить, что сам Роналду ехал отдельно от команды в минивэне.
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 19:10
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 19:25) #
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online

обиделся что ли...
Регистрация: 26.04.2017
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