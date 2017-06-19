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Игорь Албин: стадиону "Санкт-Петербург" потребуется некоторое время на адаптацию
Стадиону "Санкт-Петербург" потребуется некоторое время на адаптацию, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
В субботу стадион "Санкт-Петербург" принял церемонию открытия и первый матч Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0. На арене пройдут еще два матча группового этапа и финал турнира.
"Какое-то время придется потратить на адаптацию. Но сегодня стадион работает, он это доказал на тестовых матчах и игре Кубка конфедераций. Хотя были мелкие детали - обнаружили конденсат на полу, но это не трагедия. Это проблема, с которой мы боремся", - цитирует Албина ТАСС.
В субботу стадион "Санкт-Петербург" принял церемонию открытия и первый матч Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0. На арене пройдут еще два матча группового этапа и финал турнира.
"Какое-то время придется потратить на адаптацию. Но сегодня стадион работает, он это доказал на тестовых матчах и игре Кубка конфедераций. Хотя были мелкие детали - обнаружили конденсат на полу, но это не трагедия. Это проблема, с которой мы боремся", - цитирует Албина ТАСС.
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