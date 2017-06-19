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Игорь Албин: стадиону "Санкт-Петербург" потребуется некоторое время на адаптацию

Стадиону "Санкт-Петербург" потребуется некоторое время на адаптацию, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

В субботу стадион "Санкт-Петербург" принял церемонию открытия и первый матч Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0. На арене пройдут еще два матча группового этапа и финал турнира.

"Какое-то время придется потратить на адаптацию. Но сегодня стадион работает, он это доказал на тестовых матчах и игре Кубка конфедераций. Хотя были мелкие детали - обнаружили конденсат на полу, но это не трагедия. Это проблема, с которой мы боремся", - цитирует Албина ТАСС.
Теги: Албин
Сегодня, 20:35
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(1)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
часть город, часть Зенит

думаю, Газпрому дешевле было бы построить свой стадион тысяч на 45 и не мучиться с этой стройкой века...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
"Адаптацию", я так понимаю, предполагается делать за счет средств из бюджета Зенита?

часть город, часть Зенит
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Адаптацию", я так понимаю, предполагается делать за счет средств из бюджета Зенита? Тк же как за счет средств Зенита наши агрономы "адаптировали" новый газон?
Регистрация: 19.03.2010
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