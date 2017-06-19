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Джанни Инфантино: организация Кубка конфедераций - прекрасная

Россия прекрасно справляется с организацией Кубка конфедераций 2017 года, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, в понедельник побывавший в Сочи на матче группового этапа турнира между сборными Австралии и Германии (2:3).

"Организация Кубка конфедераций - прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично", - цитирует Инфантино ТАСС.

Президент ФИФА 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия - Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия - Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили - Камерун (2:0).
Теги: Инфантино
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