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Ангелос Постекоглу: мы разочарованы итогом матча с Германией

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу выразил разочарование поражением в матче Кубка конфедераций от команды Германии.

"Я рад тому, как показали себя игроки, нам сначала было сложно собраться, переключиться на игру, мы давали слишком много пространства, может, это было выражением уважения к сопернику, было немного выходов один на один. Во втором тайме мы собрались, работали умнее, более слаженной была оборона. Мы разочаровались, мы не приехали сюда проигрывать", - цитирует Постекоглу ТАСС.
Теги: Сборная Австралии Сборная Германии
Сегодня, 21:51
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