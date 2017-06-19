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Автопарк станции скорой помощи Сочи к Кубку конфедераций получил дополнительно 20 реанимационных автомобилей

Автопарк станции скорой помощи Сочи к Кубку конфедераций получил дополнительно 20 современных реанимационных автомобилей. Новая автотехника будет опробована в медицинском обслуживании первого кубкового матча с участием сборных Германии и Австралии, который пройдет в понедельник на стадионе "Фишт", сообщил глава Сочи Анатолий Пахомов.

"Парк скорой помощи у нас на достаточно хорошем уровне, в основном это машины, которые были приобретены к Олимпийским играм, часть из них стояли в резерве. Плюс к Кубку конфедераций добавили еще 20 реанимационных машин, в чаше стадиона организована работа 11 бригад скорой помощи, еще 10 работают на территории Олимпийского парка", - цитирует Пахомова ТАСС.

Всего в медицинском обслуживании участников и гостей матчей Кубка конфедераций в Сочи задействованы 780 медицинских работников из семи городских больниц.
Сегодня, 22:37
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