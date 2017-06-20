Федор Смолов - лучший дриблер первого тура Кубка конфедераций-2017

По данным InStat, нападающий Фёдор Смолов из сборной России стал лучшим дриблером первого тура Кубка конфедераций—2017. На его счету 9 удачных обводок. Также Смолов в матче с Новой Зеландией (2:0) отметился голом.Полузащитник Александр Самедов из сборной России сделал наибольшее количество навесных передач в первом туре группового этапа турнира — 6, из которых 3 оказались точными. Сборные России и Чили — лидеры первого тура по количеству навесов (по 16).Защитник Виктор Васин из сборной России выиграл 85% единоборств (22 из 26) — это лучший показатель эффективности борьбы среди всех игроков в первом туре Кубка конфедераций.