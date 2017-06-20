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Федор Смолов - лучший дриблер первого тура Кубка конфедераций-2017

По данным InStat, нападающий Фёдор Смолов из сборной России стал лучшим дриблером первого тура Кубка конфедераций—2017. На его счету 9 удачных обводок. Также Смолов в матче с Новой Зеландией (2:0) отметился голом.

Полузащитник Александр Самедов из сборной России сделал наибольшее количество навесных передач в первом туре группового этапа турнира — 6, из которых 3 оказались точными. Сборные России и Чили — лидеры первого тура по количеству навесов (по 16).

Защитник Виктор Васин из сборной России выиграл 85% единоборств (22 из 26) — это лучший показатель эффективности борьбы среди всех игроков в первом туре Кубка конфедераций.

"Чемпионат.сом"
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 05:42
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№9 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 08:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Среди запасных составов нормальных сборных..


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№8 Написал: челсик Россия (Сегодня, 08:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жалко что ясельная группа не усавствует -а то бы все рекорды уже побили smile
Регистрация: 16.06.2015
№7 Написал: Sergeevich (Сегодня, 07:57) #
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  •  (2)

Так мы и играли практически против самой слабой команды, отсюда и такой процент выигранных единоборств.
Регистрация: 26.09.2015
№6 Написал: AnK. (Сегодня, 07:25) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы ребята! Теперь ещё Португалию до кучи. Вам под силу!
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 07:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
А Васин , то - красавчик !
Регистрация: 28.05.2017
№4 Написал: NoRotten (Сегодня, 07:07) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это потому, что немцы, к примеру, в обводку не лезут - все через пас решается


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№3 Написал: ramil Россия (Сегодня, 06:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
...ну он понимает, что в России его конкурентам не продадут, (играть в Краснодаре при всем уважении не его уровень). Дорога у него только в Европу, а КК это шанс засветиться...
Регистрация: 17.05.2016
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 06:37) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот этому у нас любят придавать значение, после подобного как правило следует....


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 05:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
судьи россияне?)))
Регистрация: 1.06.2014
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