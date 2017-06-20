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Николай Гуляев: никаких инцидентов с болельщиками Чили после матча с Камеруном не было

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал о готовности столицы к Кубку конфедераций, а также сообщил, что после матча Камерун — Чили (0:2), который прошёл 18 июня на стадионе "Спартака", не было неприятных инцидентов с болельщиками.

"Москва встречает гостей и участников Кубка конфедераций, город готов к приёму. Между матчами все хорошо проведут время, мы для этого постарались. Несмотря на то что в Москве проходят матчи Кубка конфедераций, город развивается и продолжает обновляться. Это показывает, что ничего специально мы не делали.

Что касается поведения болельщиков Чили после матча, то никаких инцидентов не было. Ничего особенного российская полиция не делала. Если и были маленькие эпизоды, то это скорее недопонимание", - цитирует Гуляева "Чемпионат.сом".
Сегодня, 16:15
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