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Светлана Бажанова: стадион "Спартак" является жемчужиной Кубка конфедераций

Менеджер стадиона "Спартак Арена" от оргкомитета-2018 Светлана Бажанова считает, что домашний стадион красно-белых является жемчужиной Кубка конфедераций.

"Я от лица всего комитета рада вас приветствовать на Кубке конфедераций. Наш стадион "Спартак" является жемчужиной Кубка конфедераций. Мы старались сделать всё возможное, чтобы обеспечить максимально комфортный проход на стадион. Я уверена в наших волонтёрах", - цитирует Бажанову "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 16:17
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№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:02) #
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ПОПА, не надоело завидовать smile
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:59) #
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online

вообще вне конкуренции,разве что стадион Краснодара смог бы составить конкуренцию но он не заявлен,больше всего нареканий от футболистов на питерские руины с дырявой крышей))
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: vit (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
это сестра глушакова? у них один мозг на двоих

не тебе модераторской подстилке.... рассуждать о мозгах ринатка ....съепни на голубую ветку 321....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 16:48) #
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online

Цитата: verhdon27
то колизей гладиаторов

Это на любителя...По мне так алмазные копи..пара надсмотрщиков и до черта рабов...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Ростов»
Жемчужиной Кубка Конфедераций являются стадион "Фишт" в Сочи, рубином КК - стадион "Казань-Арена", а вот "Открытие-Арена" это колизей гладиаторов и как то больше ассоциируется с алмазом.
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: pasha Киров (Сегодня, 16:45) #
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online

Очень неожиданное заявление менеджера СТАДИОНА ОТКРЫТИЕ , просто открытие...От кого-кого, а от неё подобного никто не ждал...Отдельное спасибо местным новостникам за сенсационную новость...Нет, ну надо же...такое ...вдруг...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
это сестра глушакова? у них один мозг на двоих


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:36) #
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единственный недостаток побольше бы вместимость
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: vit (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну так это же... не аммиак арена... здесь все чинно благородно.... но там сцука кукуруза вареная есть.....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: NoRotten (Сегодня, 16:28) #
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  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так... Это же Спартак!


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
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