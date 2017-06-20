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Светлана Бажанова: стадион "Спартак" является жемчужиной Кубка конфедераций
Менеджер стадиона "Спартак Арена" от оргкомитета-2018 Светлана Бажанова считает, что домашний стадион красно-белых является жемчужиной Кубка конфедераций.
"Я от лица всего комитета рада вас приветствовать на Кубке конфедераций. Наш стадион "Спартак" является жемчужиной Кубка конфедераций. Мы старались сделать всё возможное, чтобы обеспечить максимально комфортный проход на стадион. Я уверена в наших волонтёрах", - цитирует Бажанову "Чемпионат.сом".
"Я от лица всего комитета рада вас приветствовать на Кубке конфедераций. Наш стадион "Спартак" является жемчужиной Кубка конфедераций. Мы старались сделать всё возможное, чтобы обеспечить максимально комфортный проход на стадион. Я уверена в наших волонтёрах", - цитирует Бажанову "Чемпионат.сом".
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