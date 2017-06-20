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Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
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Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Команды-участницы Кубка конфедераций, игравшие в Казани, не высказали нареканий по качеству тренировочных площадок, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшов.
Казань адаптировала к стандартам Международной федерации футбола (ФИФА) к турниру три тренировочные площадки - одноименную базу местного футбольного клуба "Рубин", стадион "Центральный", который являлся основным для команды до постройки "Казань-Арены", и стадион "Электрон". "Казань-Арену" также пришлось только адаптировать, в частности установить временный медиацентр и устроить периметр безопасности.
В Казани побывали уже две сборные - Португалии, которая тренировались на "Рубине", и Мексики, которая готовилась на "Центральном". Во вторник в город прибыла немецкая сборная и уже провела тренировку на "Электроне". В среду в Казань прилетит чилийская сборная, которая проведет матч с немцами 22 июня.
"Все мероприятия, которые планировали, мы выполнили, - заявил Кудряшов. - Тренировочные поля у нас, конечно, разные, но оснащены одинаково. Пока по ним нареканий не было".
Казань также примет матч группового этапа Мексика - Россия 24 июня и один из полуфиналов турнира 28 июня.
ТАСС
Казань адаптировала к стандартам Международной федерации футбола (ФИФА) к турниру три тренировочные площадки - одноименную базу местного футбольного клуба "Рубин", стадион "Центральный", который являлся основным для команды до постройки "Казань-Арены", и стадион "Электрон". "Казань-Арену" также пришлось только адаптировать, в частности установить временный медиацентр и устроить периметр безопасности.
В Казани побывали уже две сборные - Португалии, которая тренировались на "Рубине", и Мексики, которая готовилась на "Центральном". Во вторник в город прибыла немецкая сборная и уже провела тренировку на "Электроне". В среду в Казань прилетит чилийская сборная, которая проведет матч с немцами 22 июня.
"Все мероприятия, которые планировали, мы выполнили, - заявил Кудряшов. - Тренировочные поля у нас, конечно, разные, но оснащены одинаково. Пока по ним нареканий не было".
Казань также примет матч группового этапа Мексика - Россия 24 июня и один из полуфиналов турнира 28 июня.
ТАСС
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