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Федор Смолов: у сборной России нет Криштиану, уверен, что он и не нужен
Нападающий "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций с Португалией.
"Наш Криштиану? У нас такого нет. Я в полной уверенности, что он и не нужен. Очень тяжело выстроить единый организм, потому что в таком случае всё крутится вокруг него.
Как сборная будет обыгрывать Португалию? Задача игроков, и в частности моя, — хорошо потренироваться, потом выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле. Завтра посмотрим.
На самом деле я не обращаю внимания на сравнения с Криштиану. Даже считаю их не совсем уместными. Всё покажет игра. У нас свои задачи, у Криштиану, наверное, свои.
Это будет матч против действующих чемпионов Европы, команды, в который собраны игроки с высоким уровнем мастерства. Нам будет непросто, но полный стадион должен добавить нам сил. Вместе с болельщиками мы сможем добиться нужного результата.
Не мешают ли слухи о будущем в подготовке? Могу сказать за себя: я попросил все обсуждения отложить до конца Кубка конфедераций. Знаю, что Шишкин сделал так же. Все ребята отдают себе отчёт, когда можно обсуждать эту тему, а когда уже нужно готовиться к матчу", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
"Наш Криштиану? У нас такого нет. Я в полной уверенности, что он и не нужен. Очень тяжело выстроить единый организм, потому что в таком случае всё крутится вокруг него.
Как сборная будет обыгрывать Португалию? Задача игроков, и в частности моя, — хорошо потренироваться, потом выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле. Завтра посмотрим.
На самом деле я не обращаю внимания на сравнения с Криштиану. Даже считаю их не совсем уместными. Всё покажет игра. У нас свои задачи, у Криштиану, наверное, свои.
Это будет матч против действующих чемпионов Европы, команды, в который собраны игроки с высоким уровнем мастерства. Нам будет непросто, но полный стадион должен добавить нам сил. Вместе с болельщиками мы сможем добиться нужного результата.
Не мешают ли слухи о будущем в подготовке? Могу сказать за себя: я попросил все обсуждения отложить до конца Кубка конфедераций. Знаю, что Шишкин сделал так же. Все ребята отдают себе отчёт, когда можно обсуждать эту тему, а когда уже нужно готовиться к матчу", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
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