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Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций

Москва не получила серьезных нареканий от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций на стадионе "Спартак" между сборными Камеруна и Чили, рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Никаких серьезных замечаний от оргкомитета и ФИФА мы не получили. Конечно, всегда есть какие-то мелкие технические проблемы, но они остаются внутри, потому что о них не говорили даже на традиционном подведении итогов встречи. По-моему, матч прошел в очень дружественной обстановке, болельщикам были созданы максимально комфортные условия, все присутствующие болели и наблюдали красивый футбол, а матч действительно удался", - цитирует Гуляева ТАСС.
Сегодня, 17:43
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№1 Написал: Phil Москва (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Динамо» М
А у бомжей опять с потолка течёт, в их чудо-стадионе, причём уже в буфете ..
Регистрация: 5.06.2017
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