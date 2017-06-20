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17:43
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
16:43
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Сборная России на сегодняшней тренировке работает в оптимальном составе
Все футболисты сборной России на сегодняшней тренировке занимаются в общей группе, сообщает "Чемпионат.сом".
Тренировку национальной команды посетили глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин.
Сборная России приступила к подготовке к матчу 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 с командой Португалии, который состоится 21 июня.
Тренировку национальной команды посетили глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин.
Сборная России приступила к подготовке к матчу 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 с командой Португалии, который состоится 21 июня.
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