Опрос:

Новости партнеров

Сборная России на сегодняшней тренировке работает в оптимальном составе

Все футболисты сборной России на сегодняшней тренировке занимаются в общей группе, сообщает "Чемпионат.сом".

Тренировку национальной команды посетили глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Сборная России приступила к подготовке к матчу 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 с командой Португалии, который состоится 21 июня.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:01
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: NoRotten (Сегодня, 18:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Профи, ептыть. Сидят футболисты, тренеры... Не знают, как им быть, что делать? Как тренироваться-то? А играть как? Вдруг откуда не возьмись, появился мотористь... И сразу всем раздал ценные указания... "Лошадью ходи, век воли не видать!"


--------------------
Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: debil
все мы пропали

После двух часовой речи Дорогих Товарисчей наши игроки углУбят наши успехи)))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: debil (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (0)

Капец все мы пропали дал наставления от которых невозможно отказаться иначе ульяновск депрессия ну и т.д со всеми последствиями.
Регистрация: 30.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.