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17:43
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
16:43
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Федор Смолов: хотелось, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК-2017
Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о системе видеоповторов, которая тестируется на матчах Кубка конфедераций – 2017.
"Мне нравится система видеоповторов. Я считаю, что это честно и справедливо, и человеческий фактор никак не может повлиять на результат. Кроме того, это не забирает много времени. Мне бы хотелось, чтобы такая система была введена не только на Кубке конфедераций и чемпионате мира, но и на всех внутренних чемпионатах", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
"Мне нравится система видеоповторов. Я считаю, что это честно и справедливо, и человеческий фактор никак не может повлиять на результат. Кроме того, это не забирает много времени. Мне бы хотелось, чтобы такая система была введена не только на Кубке конфедераций и чемпионате мира, но и на всех внутренних чемпионатах", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
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