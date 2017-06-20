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Федор Смолов: хотелось, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК-2017

Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о системе видеоповторов, которая тестируется на матчах Кубка конфедераций – 2017.

"Мне нравится система видеоповторов. Я считаю, что это честно и справедливо, и человеческий фактор никак не может повлиять на результат. Кроме того, это не забирает много времени. Мне бы хотелось, чтобы такая система была введена не только на Кубке конфедераций и чемпионате мира, но и на всех внутренних чемпионатах", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
Теги: Смолов
Сегодня, 18:08
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:33) #
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Болеет за:
«Алания»
Правильно, а то достали уже наши левые судьи, хоть бы и так они стали исправлять свои косяки по ходу игры.
Регистрация: 3.05.2015
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