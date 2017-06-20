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Александр Мостовой: не будь у нас Смолова, была бы проблема

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций Россия — Португалия.

"Сверхъестественного я не жду, потому что лишний раз убедился в том, что турнир показательный. Шансы примерно равны, потому что вокруг Роналду много слухов о том, что у него травма и что он из «Реала» уходит. С другой стороны, класс и мастерство у португальцев, конечно, выше. Но атмосфера, поле, болельщики могут сыграть за нас.

В атаке будет трудно. Я много раз говорил, что Смолов в нашей команде один из лучших, но не надо забывать, что таких, как Смолов, в европейских командах и чемпионатах много. На фоне наших он выделяется, потому что у него есть дриблинг, скорость, он не боится идти в обводку. Не будь у нас Смолова, была бы проблема.

Если говорить про атаку португальцев, важно отметить, что Роналду большую часть времени сейчас играет на позиции центрального нападающего. В матче с Мексикой он не был так заметен, хотя может сыграть на любой позиции и забить. Но Криштиану в последнее время отличается тем, что всегда находится в нужной позиции, не многим дано такое качество. Он как Рауль в своё время. Если до 30 лет он мог обыграть полкоманды, то сейчас он больше находится в нужных точках. Даже если брать его голы в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов, то он забил не без доли фарта, поэтому и в завтрашнем матче мы увидим подобную картину, потому что проблемы в защите у нас, конечно, никуда не делись", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Смолов Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 18:17
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№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:38) #
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online

Цитата: Saveger
не будь у нас Смолова, был бы Кокорин

вот поэтому хорошо что у нас есть Смолов,а Кокорин это ваше blush
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
не будь у нас Смолова, был бы Кокорин
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Так бы и написал,не будь у нас Смолова,мы бы у НЗеландии не выиграли,а с Португалией и Мексикой у наших шансов нет,хоть два Смолова вместо одного играть будут..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Campos
АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ: НЕ БУДЬ У НАС СМОЛОВА, БЫЛА БЫ ПРОБЛЕМА


Поэтому Дзюба со спокойной душой поехал из сборной залечивать травму.

при чем тут Дзюба? Где про него хоть слово?
Ваш высер для срача?
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ: НЕ БУДЬ У НАС СМОЛОВА, БЫЛА БЫ ПРОБЛЕМА


Поэтому Дзюба со спокойной душой поехал из сборной залечивать травму.
Регистрация: 26.12.2008
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