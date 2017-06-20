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Владимир Стогниенко: с Мексикой мы сыграем значительно хуже, чем с Португалией

Известный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о соперниках сборной России на Кубке Конфедераций.

"Я думаю, с Мексикой мы сыграем значительно хуже, чем с Португалией. Их я опасаюсь гораздо больше, чем португальцев", – сказал Стогниенко.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Стогниенко Сборная России
Сегодня, 19:07
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№5 Написал: NoRotten (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цыганка с картами нагадала? Радуют такие Предсказамусы - ты хоть обоснуй, почему...


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Ditrih
это самый лучший и объективный комментатор. опу не лижет сборной


Да хоть лижи - хоть подтирай -хоть каждому игроку в задницу по банке горчицы вывали -- наша сборная - это 3 место в группе..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:19) #
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  •  (6)
online

Цитата: Ditrih
это самый лучший и объективный комментатор.

сборную только неадекватные бомжи засерают,а опу он лижет конюшне,а значит уже не объективный,плюс этот хохол хотел и рыбку съесть и на люстре покататься перед ЧЕ,в итоге справедливо остался за штатом Матч ТВ
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:14) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
вот только мнения этого осло-обалдуя не хватало...

это самый лучший и объективный комментатор. опу не лижет сборной
Регистрация: 1.06.2014
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:10) #
  • -4
  •  (6)
online

вот только мнения этого осло-обалдуя не хватало...
Регистрация: 13.05.2017
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