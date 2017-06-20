Владимир Стогниенко: с Мексикой мы сыграем значительно хуже, чем с Португалией

Известный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о соперниках сборной России на Кубке Конфедераций."Я думаю, с Мексикой мы сыграем значительно хуже, чем с Португалией. Их я опасаюсь гораздо больше, чем португальцев", – сказал Стогниенко.