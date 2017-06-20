Фернанду Сантуш: пообщался с Аленичевым после приезда, мы близкие друзья

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 против России отметил, что успел пообщаться со своим экс-подопечным по "Порту" Дмитрием Аленичевым.– Да, я с ним побеседовал после приезда. И не раз. Можно сказать, что мы близкие друзья. Два-три года назад были вместе на большом празднике футбола, вообще общаемся каждый месяц. Это дорогой для меня друг.