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Фернанду Сантуш: пообщался с Аленичевым после приезда, мы близкие друзья
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 против России отметил, что успел пообщаться со своим экс-подопечным по "Порту" Дмитрием Аленичевым.
– Общаетесь ли вы с Дмитрием Аленичевым, вашим бывшим футболистом?
– Да, я с ним побеседовал после приезда. И не раз. Можно сказать, что мы близкие друзья. Два-три года назад были вместе на большом празднике футбола, вообще общаемся каждый месяц. Это дорогой для меня друг.
"Спорт-Экспресс"
– Общаетесь ли вы с Дмитрием Аленичевым, вашим бывшим футболистом?
– Да, я с ним побеседовал после приезда. И не раз. Можно сказать, что мы близкие друзья. Два-три года назад были вместе на большом празднике футбола, вообще общаемся каждый месяц. Это дорогой для меня друг.
"Спорт-Экспресс"
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