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Агент Фернандеша: предложений от "Фенербахче" не поступало

Полузащитнику "Локомотива" Мануэлу Фернандешу не поступало предложений по переходу в турецкий "Фенербахче", рассказал агент игрока Пауло Барбоза.

"Официально руководство клуба "Фенербахче" по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок "Локомотива". Повторюсь, ни от "Фенербахче", ни от какого-либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Фернандеш Локомотив Фенербахче
Сегодня, 21:45
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