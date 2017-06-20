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Агент Фернандеша: предложений от "Фенербахче" не поступало
Полузащитнику "Локомотива" Мануэлу Фернандешу не поступало предложений по переходу в турецкий "Фенербахче", рассказал агент игрока Пауло Барбоза.
"Официально руководство клуба "Фенербахче" по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок "Локомотива". Повторюсь, ни от "Фенербахче", ни от какого-либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим", - цитирует агента ТАСС.
"Официально руководство клуба "Фенербахче" по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок "Локомотива". Повторюсь, ни от "Фенербахче", ни от какого-либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим", - цитирует агента ТАСС.
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