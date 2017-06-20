В Минтрансе сообщили, что транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев

Транспортная система, организованная в рамках проведения Кубка конфедераций по футболу в России, работает без сбоев и нареканий, сообщил заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.Турнир стартовал 17 июня в четырех города России и завершится 2 июля."Матчи турнира уже в разгаре, и можно сказать, что транспортная система работает как часы: система воздушного транспорта нацелена на прилет болельщиков, между городами запущена система бесплатных поездов со всеми удобствами, их расписание сделано так, чтобы болельщики приезжали прямо к матчу и при желании посетить игру в другом городе смогли уехать сразу после финального свистка, сэкономив таким образом на гостиницах.Для желающих побольше побыть в городе мы раздвинули границы пребывания в нем - можно приехать за три дня до начала игры и уехать в течение трех дней после матчей. Внутри городов функционирует система бесплатного проезда на всех видах транспорта, первостепенная задача которой - связь болельщиков с центром города, стадионом и аэропортом. Между городами курсируют бесплатные экспрессы, что сделано впервые в истории не только России, но и мира", - сказал Асаул.