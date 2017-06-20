Александр Бубнов: Португалия является фаворитом в матче против России

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:30
Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей
Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей
Вчера 23:16
"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова
"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова
Вчера 22:39
"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию (1)
"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию (1)
Вчера 22:35
"Спартак" интересуется Томасом Менье
"Спартак" интересуется Томасом Менье
Вчера 22:01
В Минтрансе сообщили, что транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев (1)
В Минтрансе сообщили, что транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев (1)
Вчера 21:34
Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз (11)
Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз (11)
Вчера 21:23
Источник: Игорь Портнягин перейдет в "Урал"
Источник: Игорь Портнягин перейдет в "Урал"
Вчера 21:11
Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве" (8)
Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве" (8)
Вчера 21:03
Агент: интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России (1)
Агент: интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России (1)
Вчера 20:42
СМИ: "Зенит" договорился о трансфере Александра Ерохина (42)
СМИ: "Зенит" договорился о трансфере Александра Ерохина (42)
Вчера 20:31
Источник: Канунников стал игроком "Спартака" (43)
Источник: Канунников стал игроком "Спартака" (43)
Вчера 20:29
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру (3)
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру (3)
Вчера 20:11
Фернанду Сантуш: мы уважаем Россию, но не боимся
Фернанду Сантуш: мы уважаем Россию, но не боимся
Вчера 19:12
Костас Манолас согласился перейти в "Зенит"? (16)
Костас Манолас согласился перейти в "Зенит"? (16)
Вчера 18:44
Полузащитник "Баварии" попал в сферу интересов "Кьево" (1)
Полузащитник "Баварии" попал в сферу интересов "Кьево" (1)
Вчера 18:24
Валерий Петраков: "Томь" расформирована не будет
Валерий Петраков: "Томь" расформирована не будет
Вчера 18:17
Александр Мостовой: не будь у нас Смолова, была бы проблема (6)
Александр Мостовой: не будь у нас Смолова, была бы проблема (6)
Вчера 18:08
Федор Смолов: хотелось, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК-2017 (1)
Федор Смолов: хотелось, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК-2017 (1)
Вчера 17:43
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
Вчера 17:07
Кристиан Букки возглавил "Сассуоло"
Кристиан Букки возглавил "Сассуоло"
Вчера 16:43
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Вчера 16:25
Мохамед Салах близок к переходу в "Ливерпуль"
Мохамед Салах близок к переходу в "Ливерпуль"
Вчера 15:56
"Опорник" сборной Мали Самба Соу перешел в "Динамо" (10)
"Опорник" сборной Мали Самба Соу перешел в "Динамо" (10)
Вчера 15:29
"Спартак" и Роман Зобнин подписали новый контракт (14)
"Спартак" и Роман Зобнин подписали новый контракт (14)
Вчера 14:45
"Наполи" проявляет интерес к Алексею Миранчуку (4)
"Наполи" проявляет интерес к Алексею Миранчуку (4)
Александр Бубнов: Португалия является фаворитом в матче против России
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.
"Португалия является фаворитом в матче против России. Но понятно, что не всякий фаворит выигрывает. В матче против сборной Мексики они выглядели очень неплохо. Помимо Роналду, я бы выделил у Португалии Куарежму. Он в целом выглядел неплохо. Хотя, к португальцам есть вопросы по игре в обороне. Они выглядели не совсем надёжно. Во всяком случае, стоит делать вывод, что нам нельзя бояться сборную Португалии. Нужно оказывать на них постоянное давление на своей половине поле, плюс активно прессинговать. Прессинг налажен в нашей команде. Если мы сможем выдержать такой темп игры, то у португальцев могут возникнуть проблемы. Я думаю, что Россия не может играть продуктивно первым номером. Даже в игре против Новой Зеландии, где мы много владели мячом, мы не очень хорошо им распоряжались", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"Португалия является фаворитом в матче против России. Но понятно, что не всякий фаворит выигрывает. В матче против сборной Мексики они выглядели очень неплохо. Помимо Роналду, я бы выделил у Португалии Куарежму. Он в целом выглядел неплохо. Хотя, к португальцам есть вопросы по игре в обороне. Они выглядели не совсем надёжно. Во всяком случае, стоит делать вывод, что нам нельзя бояться сборную Португалии. Нужно оказывать на них постоянное давление на своей половине поле, плюс активно прессинговать. Прессинг налажен в нашей команде. Если мы сможем выдержать такой темп игры, то у португальцев могут возникнуть проблемы. Я думаю, что Россия не может играть продуктивно первым номером. Даже в игре против Новой Зеландии, где мы много владели мячом, мы не очень хорошо им распоряжались", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Напечатать
6
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.