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Александр Бубнов: Португалия является фаворитом в матче против России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

"Португалия является фаворитом в матче против России. Но понятно, что не всякий фаворит выигрывает. В матче против сборной Мексики они выглядели очень неплохо. Помимо Роналду, я бы выделил у Португалии Куарежму. Он в целом выглядел неплохо. Хотя, к португальцам есть вопросы по игре в обороне. Они выглядели не совсем надёжно. Во всяком случае, стоит делать вывод, что нам нельзя бояться сборную Португалии. Нужно оказывать на них постоянное давление на своей половине поле, плюс активно прессинговать. Прессинг налажен в нашей команде. Если мы сможем выдержать такой темп игры, то у португальцев могут возникнуть проблемы. Я думаю, что Россия не может играть продуктивно первым номером. Даже в игре против Новой Зеландии, где мы много владели мячом, мы не очень хорошо им распоряжались", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Сборная Португалии Сборная России
Вчера, 22:22
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№6 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
все равно будем болеть,кроме обиженных на весь свет бомжей

По-моему, это ты на весь свет обиженный
Регистрация: 12.08.2012
№5 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, кэп
Регистрация: 12.08.2012
№4 Написал: петя365 (Вчера, 23:04) #
  • -1
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Цитата: dreamcatcher
Мы можем проиграть только если кто-то опять накосячит.

Точно
Если никто из португальцев не забьет в пустые ворота ни разу из десяти, то ничья ))))))))))))
Но может возьмут деньгами ?
Надо очень попоросить )))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: dreamcatcher (Вчера, 22:59) #
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Мы можем проиграть только если кто-то опять накосячит. Не буду говорить кто. Все это прекрасно знают.)
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 22:35) #
  • -5
  •  (5)

все равно будем болеть,кроме обиженных на весь свет бомжей


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Scoter дом (Вчера, 22:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Прям Америку открыл
Регистрация: 26.09.2006
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