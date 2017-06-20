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Виталий Мутко: в сотом матче за сборную Акинфеев не перегорит

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев не перегорит в своем сотом матче за национальную сборную России, считает вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Юбилейной для вратаря станет встреча россиян с командой Португалии в рамках Кубка конфедераций.

"Пообщались с Игорем. Он очень серьезный человек, большой спортсмен, настоящий профессионал и капитан команды. Все у него нормально — не перегорит. Сотый матч за сборную — это знаковое событие, имеющее огромное значение. Вот на такую игру оно попадает. Пожелаю ему и всей команде удачи", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Вчера, 23:02
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