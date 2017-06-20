Виталий Мутко: в сотом матче за сборную Акинфеев не перегорит

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Вчера 23:30
Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей
Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей
Вчера 23:16
"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова
"Анжи" объявил о подписании Ивана Маркелова
Вчера 22:39
"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию (1)
"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию (1)
Вчера 22:35
"Спартак" интересуется Томасом Менье
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Вчера 22:01
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В Минтрансе сообщили, что транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев (1)
Вчера 21:34
Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз (11)
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Вчера 21:23
Источник: Игорь Портнягин перейдет в "Урал"
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Вчера 21:11
Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве" (8)
Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве" (8)
Вчера 21:03
Агент: интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России (1)
Агент: интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России (1)
Вчера 20:42
СМИ: "Зенит" договорился о трансфере Александра Ерохина (42)
СМИ: "Зенит" договорился о трансфере Александра Ерохина (42)
Вчера 20:31
Источник: Канунников стал игроком "Спартака" (43)
Источник: Канунников стал игроком "Спартака" (43)
Вчера 20:29
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру (3)
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Вердера" Бауэру (3)
Вчера 20:11
Фернанду Сантуш: мы уважаем Россию, но не боимся
Фернанду Сантуш: мы уважаем Россию, но не боимся
Вчера 19:12
Костас Манолас согласился перейти в "Зенит"? (16)
Костас Манолас согласился перейти в "Зенит"? (16)
Вчера 18:44
Полузащитник "Баварии" попал в сферу интересов "Кьево" (1)
Полузащитник "Баварии" попал в сферу интересов "Кьево" (1)
Вчера 18:24
Валерий Петраков: "Томь" расформирована не будет
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Вчера 18:17
Александр Мостовой: не будь у нас Смолова, была бы проблема (6)
Александр Мостовой: не будь у нас Смолова, была бы проблема (6)
Вчера 18:08
Федор Смолов: хотелось, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК-2017 (1)
Федор Смолов: хотелось, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК-2017 (1)
Вчера 17:43
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
Вчера 17:07
Кристиан Букки возглавил "Сассуоло"
Кристиан Букки возглавил "Сассуоло"
Вчера 16:43
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Вчера 16:25
Мохамед Салах близок к переходу в "Ливерпуль"
Мохамед Салах близок к переходу в "Ливерпуль"
Вчера 15:56
"Опорник" сборной Мали Самба Соу перешел в "Динамо" (10)
"Опорник" сборной Мали Самба Соу перешел в "Динамо" (10)
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"Спартак" и Роман Зобнин подписали новый контракт (14)
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"Наполи" проявляет интерес к Алексею Миранчуку (4)
Виталий Мутко: в сотом матче за сборную Акинфеев не перегорит
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев не перегорит в своем сотом матче за национальную сборную России, считает вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Юбилейной для вратаря станет встреча россиян с командой Португалии в рамках Кубка конфедераций.
"Пообщались с Игорем. Он очень серьезный человек, большой спортсмен, настоящий профессионал и капитан команды. Все у него нормально — не перегорит. Сотый матч за сборную — это знаковое событие, имеющее огромное значение. Вот на такую игру оно попадает. Пожелаю ему и всей команде удачи", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Юбилейной для вратаря станет встреча россиян с командой Португалии в рамках Кубка конфедераций.
"Пообщались с Игорем. Он очень серьезный человек, большой спортсмен, настоящий профессионал и капитан команды. Все у него нормально — не перегорит. Сотый матч за сборную — это знаковое событие, имеющее огромное значение. Вот на такую игру оно попадает. Пожелаю ему и всей команде удачи", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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