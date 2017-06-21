Опрос:

Новости партнеров

Коста Барбарусес: Акинфеев - главная звезда сборной России

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес считает, что сборная России может выйти из группы на Кубке конфедераций.

"Сборная России - это очень хорошая команда с качественным подбором футболистов и неплохой физической подготовкой. Она может выйти из группы. А дальше всё будет зависеть от уровня соперников и игрового состояния российской команды. У России новая команда, многие не играли на крупных турнирах. Я хорошо помню Игоря Акинфеева – наблюдал за ним по телевизору, когда выступал в России за "Аланию". Он всегда был отличным вратарем, и сейчас он – главная звезда сборной России, что показал и прошедший матч. До этого я знал из нынешней сборной только Акинфеева и Юрия Жиркова, которые много играли в Лиге чемпионов и на чемпионате мира. Видно, что у России подобралась добротная команда", - цитируют Барбарусеса "Известия".
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 06:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.