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Александр Кержаков: гениальность Роналду - в его непредсказуемости

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду. В среду сборная России во втором туре группового этапа Кубка конфедераций 2017 сыграет против португальцев.

"Гениальность Роналду - в его непредсказуемости. Невозможно предвидеть, что он сделает на поле в следующую секунду, как поведёт себя в той или иной ситуации. Пример - первый гол в ворота мексиканцев. Главное - плотно опекать португальца с обязательной подстраховкой со стороны партнёров. Ну и, конечно, очень важно не уступить Криштиану в скорости", - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кержаков Роналду Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 06:34
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№1 Написал: debil (Сегодня, 08:06) #
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Отсутствие гениальности у кержакова в его предсказуемости бил бью и буду бить вот и вся маленькая разница
Регистрация: 30.06.2016
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