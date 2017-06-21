Опрос:

Новости партнеров

На оснащение пяти тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области выделено около 145 млн рублей

По распоряжению губернатора Василия Голубева из резервного фонда области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.

На выделенные средства оснастят пять тренировочных баз: стадионы "Локомотив", "Труд" и "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, "Торпедо" в Таганроге и стадион им. Лакомова в Азове.

Около 85 млн рублей из этой суммы будут израсходованы на приобретение оборудования по уходу за газонами. Почти на 60 млн рублей будет закуплено все необходимое для обновления тренировочных площадок: спортивный инвентарь и мебель.

Работы по подготовке к оснащению стадионов планируется завершить к концу этого года, сообщает официальный сайт губернатора Ростовской области.
Сегодня, 07:26
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.