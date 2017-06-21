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Виталий Мутко сообщил, что Мемориал Гранаткина может быть перенесен в Сочи

Традиционный футбольный турнир юношеских сборных Мемориал Гранаткина может быть перенесен из Санкт-Петербурга в Сочи, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Рассматриваем перенос Мемориала Гранаткина на стадион "Фишт" в Сочи. Было бы разумно, чтобы этот турнир проводился в августе или сентябре. Надо подумать на этот счет", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 16:16
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