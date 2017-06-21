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Дом гостеприимства Китая будет работать в Москве во время чемпионата мира

Дом гостеприимства Китая будет функционировать в Москве на территории ВДНХ во время проведения чемпионата мира 2018 года. Торжественная презентация проекта прошла в столице в среду.

Вице-президент компании Shankai Sports International, которая является организатором данного проекта, Ларри Чжэн, заявил журналистам, что Дом Китая позволит наладить коммуникацию с представителями многих стран.

"Это мероприятие направлено на то, чтобы познакомить большое количество наших друзей со всего мира с Китаем, китайским спортом и китайским футболом. Мы надеемся, что наш дом во время чемпионата мира 2018 года станет местом для знакомства многих любителей спорта всего мира с Китаем. Мы сделаем ставку на нашу богатую культуру, кроме этого, мы покажем великолепные пейзажи и ландшафты, чтобы призвать туристов посетить нашу страну.

К сожалению, футбол в Китае только на стадии становления, но мы привлекаем большие силы для его развития - тратим деньги на трансферы, в нашей сборной работает титулованный тренер Марчелло Липпи. Мы надеемся, что в ближайшее время наша страна сможет провести чемпионат мира по футболу", - цитирует Чжэна ТАСС.
Сегодня, 16:19
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