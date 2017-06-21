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Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Симау Саброза: надеюсь, Португалия победит Россию
Сборная Португалии обыграет команду России в матче Кубка конфедераций, заявил бывший полузащитник сборной Португалии, вице-чемпион Европы Симау Саброза.
Матч между сборными России и Португалии состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск, все билеты на игру проданы.
"После первого матча со сборной Мексики, в котором мы сыграли вничью, сегодня мы должны побеждать. Но сборная России обладает игроками хорошего качества и очень хороша на этом турнире. Стадион будет полным, будет отличный спектакль. Извините, но я надеюсь на победу сборной Португалии.
У нас отличные отношения с Россией - некоторые ваши футболисты играли у нас в стране, я знаю некоторых. Знаю Дзагоева, против которого я играл, он очень важен для вашей команды. Но я хочу отметить, что сборная России сильна не индивидуальными качествами, а командной игрой. В этом плане есть небольшая схожесть с португальской командой", - цитирует экс-игрока ТАСС.
Матч между сборными России и Португалии состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск, все билеты на игру проданы.
"После первого матча со сборной Мексики, в котором мы сыграли вничью, сегодня мы должны побеждать. Но сборная России обладает игроками хорошего качества и очень хороша на этом турнире. Стадион будет полным, будет отличный спектакль. Извините, но я надеюсь на победу сборной Португалии.
У нас отличные отношения с Россией - некоторые ваши футболисты играли у нас в стране, я знаю некоторых. Знаю Дзагоева, против которого я играл, он очень важен для вашей команды. Но я хочу отметить, что сборная России сильна не индивидуальными качествами, а командной игрой. В этом плане есть небольшая схожесть с португальской командой", - цитирует экс-игрока ТАСС.
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