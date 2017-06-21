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13:40
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
В Казани ожидают не менее 3 тысяx болельщиков из Германии и Чили на матче КК-2017
Власти Казани ожидают до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили в день матча команд на Кубке конфедераций. Об этом сказал на пресс-конференции министр по молодежной политике и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
"На завтрашнем матче ожидаем не меньше загрузку, даже чуть больше. Что касается иностранных болельщиков, их ожидаем примерно столько же - до трех тысяч", - цитирует его ТАСС.
В Казани также пройдет встреча сборных России и Мексики 24 июня. "Сложно говорить об аншлаге, но ожидаем цифры не меньше, чем на предыдущей встрече. Полупустого стадиона точно не будет. В целом динамика положительная", - заверил Леонов.
Министр отметил, что первый матч не выявил больших проблем в плане организации. "Остаются некоторые вопросы по логистике, но уже прошли операционные штабы, все проблемы будут решены. Что касается безопасности, здесь проблем не возникло, никаких неприятных прецедентов, мексиканцы эмоциональные, но ничьей они радовались по-хорошему", - рассказал он.
"Единственное, хочу попросить болельщиков не откладывать и приходить на стадион чуть пораньше, - отметил Леонов. - Когда люди приходят на стадион за пять минут до начала встречи, это приводит к очередям на вход".
"На завтрашнем матче ожидаем не меньше загрузку, даже чуть больше. Что касается иностранных болельщиков, их ожидаем примерно столько же - до трех тысяч", - цитирует его ТАСС.
В Казани также пройдет встреча сборных России и Мексики 24 июня. "Сложно говорить об аншлаге, но ожидаем цифры не меньше, чем на предыдущей встрече. Полупустого стадиона точно не будет. В целом динамика положительная", - заверил Леонов.
Министр отметил, что первый матч не выявил больших проблем в плане организации. "Остаются некоторые вопросы по логистике, но уже прошли операционные штабы, все проблемы будут решены. Что касается безопасности, здесь проблем не возникло, никаких неприятных прецедентов, мексиканцы эмоциональные, но ничьей они радовались по-хорошему", - рассказал он.
"Единственное, хочу попросить болельщиков не откладывать и приходить на стадион чуть пораньше, - отметил Леонов. - Когда люди приходят на стадион за пять минут до начала встречи, это приводит к очередям на вход".
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