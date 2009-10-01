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Криштиану Роналду обменялся подарками с девочкой-колясочницей Полиной
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обменялся подарками с девочкой-колясочницей Полиной.
"Я знала, что буду выводить на поле именно Роналду, и именно с ним и хотела выйти. Я люблю футбол и слежу за ним.
Роналду подарил мне свою спортивную кофту от формы сборной Португалии. Когда вышли на поле, расцеловал меня, обнял. А я специально для него сплела из бисера браслет с флагом Португалии.
Я сама играю в футбол, я в воротах. Игорь Акинфеев наш – очень хороший вратарь. Наш капитан, он очень хорошо бьется, сражается", – сказала Полина Хаерединова.
"Р-Спорт"
"Я знала, что буду выводить на поле именно Роналду, и именно с ним и хотела выйти. Я люблю футбол и слежу за ним.
Роналду подарил мне свою спортивную кофту от формы сборной Португалии. Когда вышли на поле, расцеловал меня, обнял. А я специально для него сплела из бисера браслет с флагом Португалии.
Я сама играю в футбол, я в воротах. Игорь Акинфеев наш – очень хороший вратарь. Наш капитан, он очень хорошо бьется, сражается", – сказала Полина Хаерединова.
"Р-Спорт"
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