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Криштиану Роналду обменялся подарками с девочкой-колясочницей Полиной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обменялся подарками с девочкой-колясочницей Полиной.

"Я знала, что буду выводить на поле именно Роналду, и именно с ним и хотела выйти. Я люблю футбол и слежу за ним.

Роналду подарил мне свою спортивную кофту от формы сборной Португалии. Когда вышли на поле, расцеловал меня, обнял. А я специально для него сплела из бисера браслет с флагом Португалии.

Я сама играю в футбол, я в воротах. Игорь Акинфеев наш – очень хороший вратарь. Наш капитан, он очень хорошо бьется, сражается", – сказала Полина Хаерединова.

Криштиану Роналду обменялся подарками с девочкой-колясочницей Полиной

"Р-Спорт"
Теги: Роналду Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 20:27
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(13)
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:52) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Это вам не Кокорин, это настоящая звезда


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Добрячок Россия (Сегодня, 20:52) #
  • +4
  •  (6)
online

У великого футболиста большое сердце
народная мудрость
Регистрация: 14.09.2011
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:41) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
святое дело
Регистрация: 21.05.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:32) #
  • +8
  •  (10)
online

Ну и молодчага.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:32) #
  • +10
  •  (12)

Достойный поступок. Ребёнок теперь всю жизнь будет помнить этот день. Браво.
Регистрация: 6.10.2009
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