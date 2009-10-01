Федор Кудряшов: надеюсь, что выполним задачу и выйдем из группы

Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итоги матча против сборной Португали в рамках второго тура Кубка конфедерации."Надо было играть в первом тайме, как во втором. В данном матче им сопутствовала удача, они были сильнее. Сборная Мексики классная команда. Надеюсь, что выполним задачу и выйдем из группы", - сказал Кудряшов в эфире "Матч ТВ".