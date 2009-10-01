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Федор Кудряшов: надеюсь, что выполним задачу и выйдем из группы

Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итоги матча против сборной Португали в рамках второго тура Кубка конфедерации.

"Надо было играть в первом тайме, как во втором. В данном матче им сопутствовала удача, они были сильнее. Сборная Мексики классная команда. Надеюсь, что выполним задачу и выйдем из группы", - сказал Кудряшов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Кудряшов Сборная России Сборная Португалии
Сегодня, 21:13
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(0)
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так соберитесь тряпки.. И уничтожьте мексику на поле !


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хахаа с тобой в защите точно нет
Регистрация: 21.06.2017
№4 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (3)
online

Свежо предание...
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Мечтать не вредно!!!
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Если играть будешь с Комбариком, а не за Роналдо наблюдать, то возможно


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:16) #
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  •  (3)
online

Федя выкидывай уже маску, ты из -за нее не видишь, что под носом
Регистрация: 29.08.2016
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