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Георгий Джикия: не сказал бы, что по игре португальцы сильнее сборной России

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии (0:1).

"Сегодня, в первую очередь, не получилось забить. Были моменты, но мы их не реализовали. Что произошло в моменте с Пепе? Ничего. Просто чуть-чуть поборолись, я нарушил правила.

Не сказал бы, что по игре португальцы сильнее. Причины поражения с Черчесовым будем обсуждать завтра, по горячим следам не стоит. Сложно было играть против Роналду? Нормально. Он и справа, и в центре бегал. Я не всегда должен был его прикрывать", - цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
Теги: Джикия Сборная Португалии Сборная России
Вчера, 23:16
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№6 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодой, горячий. Игру в повторе еще не видел, а там...
Регистрация: 17.05.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:36) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Башку свою не мог нормально в концовке поставить?
Тогда и рассуждал бы о силе. Продавили как пацана, хорошо Акинфеев выручил, а так мог бы быть и разгром.
Ни одного удара в створ, а он такие интервью раздает...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:35) #
  • 0
  •  (4)

А Я бы сказал....на голову выше....если бы не сейвы Акинфеева ...счёт мог бы быть позорным. И это действительность, не понимаю шараханье с составом...господин Черчесов не ставит Полоза....ГОРЕ ОТ УМА..... Ну какой игрок сборной Шишкин...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: anonymous (Вчера, 23:31) #
  • -2
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online

думаю после проипаша условной Баварии в ЛЧ, Джикия скажет тоже самое, "не сказал бы, что Бавария сильней Спартака"
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Вчера, 23:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Просто это другой уровень, расслабься.
sweat_smile
Регистрация: 21.06.2017
№1 Написал: Antip7 (Вчера, 23:20) #
  • 0
  •  (4)
online

Они играли на 40 % своих возможностей. Роналду даже не психовал, ходил спокойный как удав, и мяч не пытался принять
Регистрация: 29.08.2016
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