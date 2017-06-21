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Валерий Карпин: надеялся, что будет как минимум ничья

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин поделился мнением о матче сборной России с Португалией (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций 2017.

"Результатом разочарован, поскольку надеялся, что будет как минимум ничья. Если говорить об игре, то первый тайм разочаровал, во втором было минут 20, в течение которых мы видели тот футбол, который хотелось бы всё время видеть в исполнении сборной России. Другой вопрос — почему это произошло. Либо сборная Португалии расслабилась, либо прибавили мы, но это нужно разбираться тренерскому штабу.

Больше всего напрягло после первого тайма, что была боязнь, хотя никаких турнирных задач сейчас мы не решаем. Можно было действовать посмелее. По поводу Шишкина — думаю, выбор неоднозначный, хотя мы не знаем всех подводных камней. Может быть, у кого-то травма. Правда, Ерохин вышел во втором тайме и абсолютно спокойно отыграл", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".
Теги: Карпин Сборная Португалии Сборная России
Вчера, 23:20
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№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Верим, мля))

Больше всего напрягло после первого тайма, что была боязнь, хотя никаких турнирных задач сейчас мы не решаем.

Прошу в душ, девочки, вот вам мыло...

Да там 3:0 должно было быть. Минимум.
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Вчера, 23:27) #
  • +1
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Наивный...Развели в сборной свинарник,откуда ничья.Пока в команде не будет лидеров,толку не будет...
Регистрация: 24.11.2016
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