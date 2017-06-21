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Гилерме: с Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты

Сборная России в заключительном матче группового этапа с командой Мексики должна добиваться результата, который позволит ей выйти в полуфинал Кубка конфедераций, заявил вратарь сборной России Маринато Гилерме.

"С Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты. Нам надо отдохнуть и понять, что мы не правильно сделали. Самое главное - мы должны понимать, что это наш последний шанс, поскольку нам надо выходить в следующую фазу турнира", - цитирует Гилерме ТАСС.
Теги: Гильерме Сборная России Сборная Португалии
Вчера, 23:32
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№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
помимо того, что надо играть до последней минуты - надо играть с первой


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Регистрация: 27.12.2010
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