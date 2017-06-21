Гилерме: с Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:46
Джанлуиджи Доннарумма на следующий сезон останется в "Милане" и летом станет свободным агентом (1)
Джанлуиджи Доннарумма на следующий сезон останется в "Милане" и летом станет свободным агентом (1)
Вчера 23:27
Себастьен Де Майо стал игроком "Болоньи"
Себастьен Де Майо стал игроком "Болоньи"
Вчера 23:25
Анзор Кавазашвили: федерация нашего футбола думает, как снять лимит на легионеров, а мы опять останемся в заднице (5)
Анзор Кавазашвили: федерация нашего футбола думает, как снять лимит на легионеров, а мы опять останемся в заднице (5)
Вчера 23:20
Валерий Карпин: надеялся, что будет как минимум ничья (2)
Валерий Карпин: надеялся, что будет как минимум ничья (2)
Вчера 23:13
Дмитрий Булыкин: а вы хотели, чтобы мы сейчас на одном уровне с чемпионами Европы смотрелись? (4)
Дмитрий Булыкин: а вы хотели, чтобы мы сейчас на одном уровне с чемпионами Европы смотрелись? (4)
Вчера 22:40
Йоан Молло: когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов (4)
Йоан Молло: когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов (4)
Вчера 22:22
Роберто Манчини: для первого матча всё нормально
Роберто Манчини: для первого матча всё нормально
Вчера 22:20
Денис Глушаков: жизнь продолжается, надо двигаться вперёд (3)
Денис Глушаков: жизнь продолжается, надо двигаться вперёд (3)
Вчера 21:49
Валерий Рейнгольд: во 2-м тайме наши прибавили в движении, но всё равно создали только 1 момент (1)
Валерий Рейнгольд: во 2-м тайме наши прибавили в движении, но всё равно создали только 1 момент (1)
Вчера 20:59
Россия - Португалия: оценки нашей команды (10)
Россия - Португалия: оценки нашей команды (10)
Вчера 20:24
Мексика - Новая Зеландия: стартовые составы команд (1)
Мексика - Новая Зеландия: стартовые составы команд (1)
Вчера 20:09
Матч Россия - Португалия посетили 42 759 зрителей (1)
Матч Россия - Португалия посетили 42 759 зрителей (1)
Вчера 20:00
Кто не рискует, тот... (4)
Кто не рискует, тот... (4)
Вчера 19:20
Гол Аршавина помог "Кайрату" выйти в финал Кубка Казахстана (7)
Гол Аршавина помог "Кайрату" выйти в финал Кубка Казахстана (7)
Вчера 19:19
Сердер Сердеров перейдёт в российский клуб (3)
Сердер Сердеров перейдёт в российский клуб (3)
Вчера 19:13
"Реал" намерен продлить контракт с Бензема (1)
"Реал" намерен продлить контракт с Бензема (1)
Вчера 18:15
Игорь Акинфеев проводит 100-й матч за сборную России (17)
Игорь Акинфеев проводит 100-й матч за сборную России (17)
Вчера 17:48
"Ювентус" готов продать Куадрадо за 25 млн евро
"Ювентус" готов продать Куадрадо за 25 млн евро
Вчера 17:45
Вице-президент "Арарата": болельщики смогут управлять клубом, если приобретут его акции (7)
Вице-президент "Арарата": болельщики смогут управлять клубом, если приобретут его акции (7)
Гилерме: с Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты
Сборная России в заключительном матче группового этапа с командой Мексики должна добиваться результата, который позволит ей выйти в полуфинал Кубка конфедераций, заявил вратарь сборной России Маринато Гилерме.
"С Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты. Нам надо отдохнуть и понять, что мы не правильно сделали. Самое главное - мы должны понимать, что это наш последний шанс, поскольку нам надо выходить в следующую фазу турнира", - цитирует Гилерме ТАСС.
"С Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты. Нам надо отдохнуть и понять, что мы не правильно сделали. Самое главное - мы должны понимать, что это наш последний шанс, поскольку нам надо выходить в следующую фазу турнира", - цитирует Гилерме ТАСС.
Напечатать
1
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.