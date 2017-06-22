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Виталий Мутко: команда поздравила Акинфеева с сотым матчем за сборную России

Футболисты сборной России поздравили голкипера и капитана Игоря Акинфеева, который провел сотый матч в составе национальной команды против португальцев (0:1) на Кубке конфедераций, рассказал президент РФС Виталий Мутко.

"Игорь провел отличный матч, хотя в плане результата порадовать его не смогли. Но команда в раздевалке его поздравила с этим достижением и подарила соответствующий презент", - цитирует Мутко ТАСС.

Акинфеев стал пятым игроком, которому удалось провести 100 и более матчей за национальную сборную.
Теги: Мутко Сборная России Акинфеев
Сегодня, 00:06
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