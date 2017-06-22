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Геннадий Зюганов: нашим надо прибавить в отборе мяча, лучше и больше двигаться

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в перерыве матча Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Португалии поделился впечатлениями от игры.

"Пока еще рано [делать выводы]: лишь два удара по воротам состоялось, причем первый – лишь на 24-й минуте. Да, был хороший момент у Федора Смолова. Не забил... Нашим надо прибавить в отборе мяча, лучше и больше двигаться. Надо их тренировать и гонять!

Погода нам подыгрывает. Если соперник сильнее, техничнее, мокрое поле играет против него", - цитирует Зюганова "Газета.ру".
Теги: Сборная России Сборная Португалии
Сегодня, 00:15
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