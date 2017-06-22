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Паулу Барбоза: два-три игрока сборной Португалии создали разницу в классе

Сборная Португалии обыграла команду России (1:0) в матче Кубка конфедераций за счет более высокого класса отдельных игроков, заявил агент Паулу Барбоза.

"У сборной Португалии было два-три игрока, которые существенно выделялись. Именно они создали разницу в классе, за счет которой португальцы и выиграли матч. А так получился интересный матч, обе команды играли хорошо. Сборная России неплохо провела концовку, могла сравнять счет.

Роналду был по праву признан лучшим игроком матча, он забил победный гол. Также я бы отметил Бернарду Силву. В сборной России я бы выделил Федора Смолова, оборону, а самой важной фигурой был Игорь Акинфеев", - цитирует Барбозу ТАСС.
Теги: Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 00:22
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