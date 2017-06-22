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Сергей Юран: на Кубок конфедераций приехали настоящие немцы, а не олимпийская сборная

Бывший нападающий немецкой "Фортуны" Сергей Юран рассказал о своих ожиданиях перед матчем Кубка конфедераций Германия – Чили и прокомментировал высказывание чилийского полузащитника Артуро Видаля, который сказал, что Чили будет давить Германию.

"Сборная Чили не задавит Германию. По игре с Австралией я не увидел олимпийскую сборную Германии. На Кубок конфедераций приехали настоящие немцы. Ведь Австралия – это крепкая команда. В ней многие игроки выступают в Европе. А немцы на фоне австралийцев выглядели очень прилично", - цитирует Юрана "Чемпионат.сом".
Теги: Юран Сборная Германии
Сегодня, 17:20
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№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У немцев игроков минимум на 2 состава!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Разговоры в пользу бедных. Чили-Германия 2:1
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:35) #
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online

На Кубок конфедераций приехали настоящие немцы.

Состав то,ну очень экспериментальный...

Цитата: prime
Если немцы с вратарем что то решат, то у чилийцев шансов мало


В рамку встанет барселонец.
Регистрация: 7.05.2010
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чили тоже не подарок
Если немцы с вратарем что то решат, то у чилийцев шансов мало
Регистрация: 2.08.2009
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