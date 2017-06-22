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Сергей Юран: на Кубок конфедераций приехали настоящие немцы, а не олимпийская сборная
Бывший нападающий немецкой "Фортуны" Сергей Юран рассказал о своих ожиданиях перед матчем Кубка конфедераций Германия – Чили и прокомментировал высказывание чилийского полузащитника Артуро Видаля, который сказал, что Чили будет давить Германию.
"Сборная Чили не задавит Германию. По игре с Австралией я не увидел олимпийскую сборную Германии. На Кубок конфедераций приехали настоящие немцы. Ведь Австралия – это крепкая команда. В ней многие игроки выступают в Европе. А немцы на фоне австралийцев выглядели очень прилично", - цитирует Юрана "Чемпионат.сом".
"Сборная Чили не задавит Германию. По игре с Австралией я не увидел олимпийскую сборную Германии. На Кубок конфедераций приехали настоящие немцы. Ведь Австралия – это крепкая команда. В ней многие игроки выступают в Европе. А немцы на фоне австралийцев выглядели очень прилично", - цитирует Юрана "Чемпионат.сом".
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